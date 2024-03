Assemblea Onu dice sì alla risoluzione sull'IA: servono "standard"

Il testo, elaborato dagli Stati Uniti, è stato adottato per consenso. Prevede di colmare il divario tra Paesi ricchi e sviluppati e Paesi in via di sviluppo, riconoscere a tutti la partecipazione al tavolo di discussione e far sì che tutti dispongano della tecnologia e delle capacità per trarne vantaggio

L’intelligenza artificiale deve essere sicura, protetta e affidabile. Per questo motivo oggi l’Assemblea generale dell’Onu ha detto sì alla risoluzione degli Stati Uniti che richiede degli "standard" per affrontare i rischi dell'intelligenza artificiale, affinché questa possa essere a vantaggio di tutti i Paesi e rispettosa dei diritti umani. Il testo è stato adottato per consenso, ovvero con il sostegno di tutti i 193 Paesi membri dell’Organizzazione. ( AI4TRUST - L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE CONTRO LA DISINFORMAZIONE )

Gli standard per l’AI

Il testo presentato dalle Nazioni Unite propone gli standard ai quali l’intelligenza artificiale deve sottostare per poter essere considerata “sicura, protetta e affidabile”: l’obiettivo è colmare il divario digitale tra i Paesi ricchi e sviluppati e i Paesi in via di sviluppo, rendere tutti i Paesi partecipi del tavolo delle discussioni sull'intelligenza artificiale e far sì che tutti dispongano della tecnologia e delle capacità per trarne vantaggio, ad esempio in campi come l'individuazione delle malattie, la previsione delle inondazioni e la formazione della prossima generazione di lavoratori.