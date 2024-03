Deepfake porn, un fenomeno in crescita e il 99% delle vittime è donna

Immagina di scoprire da un messaggio di un'amica che il tuo volto, prelevato da una foto personale, è stato montato su quello di un'attrice di film per adulti. Immagina poi di aprire il link del video e di vedere te stessa in atti sessuali con una persona che non hai mai incontrato nella vita reale. Questa realtà, conosciuta come deepfake porn, sta diventando un'esperienza comune per un numero sempre maggiore di persone.

Secondo un report del gruppo informatico Home Security Heroes la produzione di deepfake porn tra il 2022 e il 2023 è aumentata del 464 per cento. Si tratta di una pratica che unisce materiale pornografico con immagini o video di persone comuni o celebrità, tramite intelligenza artificiale, per creare contenuti sessuali falsi e non consensuali.

L'angoscia delle vittime persiste ben oltre la scoperta del loro deepfake pornografico. Presto si trasforma nella paura che il video venga considerato autentico da figli, partner, genitori e colleghi. Oltre alla preoccupazione che gli sforzi per eliminare le immagini dai social media possano fallire, mentre una versione denigrante di sé continua a diffondersi in rete. Lo dimostrano le testimonianze riportate da #MyImageMyChoice, un movimento di attiviste che affronta l’abuso di immagini intime.