Re Carlo III, fake news sulla morte smentita da ambasciate Gb

Per contestarne la veridicità, sono persino intervenute direttamente le ambasciate di Londra a Mosca e a Kiev. E sul profilo X di quest'ultima è stato pubblicato un messaggio esplicito, evidenziato su sfondo rosso in inglese e ucraino: "Le notizie sulla morte di Re Carlo III sono false". Mentre l'agenzia russa Tass si è rivolta direttamente a Buckingham Palace, riportando poi il secco comunicato di risposta in cui si afferma che il sovrano non solo è vivo, ma "continua a svolgere i suoi impegni istituzionali e privati": incluse le udienze settimanali del mercoledì con il primo ministro Rishi Sunak (come testimoniato in immagini diffuse anche di recente). Intanto un portavoce di Downing Street ha negato di essere a conoscenza di dettagli sulla diffusione di queste 'bufale', ma ha rivendicato tra i "compiti ordinari" delle ambasciate proprio quello di "combattere la disinformazione".

Tensione alta

Lo spettro russo fa da sfondo rispetto a un momento di grande apprensione nel Regno sulla salute sia di Re Carlo, sia della principessa di Galles: ancor di più considerando i rapporti ad alta tensione tra Londra e Mosca per il conflitto in Ucraina e la rielezione di Putin, che il governo Sunak, per bocca del ministro degli Esteri David Cameron, ha denunciato come "non democratica". Apprensione ulteriormente alimentata da un'ondata di elementi fasulli o del tutto privi di riscontri emersi online pure sul fronte interno: con richiami aleatori a un comunicato mai prodotto da Buckingham Palace, a vecchie foto della bandiera britannica a mezz'asta a Palazzo, alla voce di Wikipedia aggiornata col supposto decesso del sovrano, a gossip sul logo della Bbc listato a lutto. Non è mancato nemmeno un falso post affibbiato a un ex corrispondente reale della Bbc ormai in pensione, Nicholas Witchell, su un fantomatico piano di abdicazione preparato da Carlo.