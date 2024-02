Re Carlo, prima udienza con Sunak dopo annuncio della malattia. VIDEO

Re Carlo in buona forma

Le udienze tra sovrano e primo ministro avvengono di prassi con regolarità e solitamente non vengono rilasciate immagini ufficiali dell’incontro. In questo caso con ogni probabilità la diffusione delle foto vuole essere un modo per rassicurare la popolazione britannica in merito alle condizioni di salute di Re Carlo che, ogni settimana, si reca a Londra per le cure anti tumorali e successivamente nella residenza di Sandringham, nel Norfolk, Inghilterra orientale, per alcuni giorni di riposo. Durante questo periodo di cure i medici hanno suggerito al monarca di non prendere parte agli impegni pubblici ma di continuare comunque la sua attività istituzionale da capo di Stato, inclusi gli incontri col primo ministro, avvenuti via telefono dal momento della diagnosi fino a ieri.