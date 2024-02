Re Carlo III, la prima uscita pubblica dopo l'annuncio della malattia

Un lento ritorno alla "normalità", nonostante la diagnosi choc di cancro per il Sovrano che a braccetto con la regina Camilla è andato nella chiesa di St. Mary Magdalene per la messa domenicale

Prima uscita pubblica, dopo l’annuncio della malattia, per re Carlo III. Il sovrano ieri mattina si è recato nella chiesa di St. Mary Magdalene di Sandringham, in compagnia della moglie Camilla. Sul trono da 18 mesi, lo scorso 5 febbraio Buckingham Palace ha reso nota la sua diagnosi di un tumore non specificato. Per sottoporsi ai trattamenti medici, Re Carlo ha cancellato parte dei suoi impegni pubblici, ma ha promesso che non mancherà al tradizionale incontro settimanale con il primo ministro.