Uk, Re Carlo ringrazia per i messaggi di auguri per la sua malattia

"Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti per i numerosi messaggi di sostegno e di auguri che ho ricevuto negli ultimi giorni". Re Carlo ha ringraziato di cuore per i messaggi di sostegno del pubblico, nella sua prima dichiarazione, diffusa dal Guardian, da quando gli è stato diagnosticato il cancro. Il monarca 75enne ha detto: "Come sapranno tutti coloro che sono stati colpiti dal cancro, pensieri così gentili sono il più grande conforto e incoraggiamento". La notizia della diagnosi è stata annunciata lunedì da Buckingham Palace. Il Re è in cura per una forma non specificata di cancro e attualmente si trova a Sandringham. Il suo cancro è stato scoperto mentre era in cura per un ingrossamento della prostata a gennaio. Sebbene il tipo di cancro non sia stato reso noto, il Palazzo ha confermato che non si trattava di cancro alla prostata.