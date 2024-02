Gran Bretagna, Kate lascia per la prima volta Windsor dopo intervento

La principessa del Galles, in via di guarigione, si recherà nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, dove si trova anche Re Carlo, a cui recentemente è stato diagnosticato un tumore

Kate Middleton ha lasciato per la prima volta Windsor dopo l’ operazione subita per una vacanza con la famiglia nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, dove si trova al momento anche re Carlo . "Catherine si sta riprendendo bene", ha raccontato al Daily Mail un'amica. "Non vedeva l'ora di cambiare aria e stare tranquilla nel Norfolk mentre i ragazzi sono a briglie sciolte con William". Kate, William e i tre figli alloggeranno nella loro casa, Anmer Hall, una residenza in stile georgiano all'interno della tenuta composta da diieci stanze, il regalo di nozze della regina Elisabetta II al nipote in occasione del matrimonio.

Il recupero di Kate e le condizioni di re Carlo

La principessa del Galles è stata dimessa dodici giorni fa dalla clinica di Londra dove ha subito un intervento chirurgico, di cui tuttavia non è stata resa nota la causa. Da quel giorno Kate non si era mai mostrata in pubblico, mentre il marito mercoledì è stato ospite a un evento di beneficenza dove ha anche scherzato sul fatto che le ultime settimane è stato soprattutto focalizzato su temi medici. È stato infatti operato per un ingrossamento della prostata anche il padre, re Carlo, al quale nel corso dei successivi esami è stato diagnosticato un tumore. Non è stato reso noto il tipo di cancro, anche se si sa che non è cancro alla prostata; e neppure lo stadio. In attesa di conoscere meglio le condizioni del re, Kensington Palace ha deciso di affiancare a William un ex diplomatico, Ian Patrick, che si unirà al suo team di lavoro per guidarlo durante i suoi viaggi all'estero. In realtà è l'intero staff che affianca al Principe e alla Principessa del Galles che sarà probabilmente ristrutturato, considerato che il principe e la principessa avranno i propri segretari privati.

La reazione di Harry

Dopo aver appreso della malattia del padre Harry, il duca di Sussex, è tornato nel Regno Unito dagli Stati Uniti per un rapido incontro con il re, giungendo nel Regno Unito meno di ventiquattr'ore dopo che la notizia era diventata pubblica, recandosi a Clarence House, la residenza londinese di Carlo e Camilla; ma meno di un'ora dopo che la sua Range Rover nera aveva varcato i cancelli del palazzo, si sono visti Carlo e Camilla uscire per andare a Buckingham Palace da dove, poco dopo, è decollato un elicottero dal tetto, che li ha portati al castello di Sandringham. Harry avrebbe dunque trascorso un’ora con il padre, un incontro privato, prima di rientrare negli Stati Uniti, apparendo il giorno dopo in pubblico senza fare menzione del padre.