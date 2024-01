Kate Middleton, People: nemmeno gli amici sapevano dell'intervento

Kate Middleton ha scioccato il mondo - e la maggior parte di coloro che la circondano - quando il palazzo ha annunciato il 17 gennaio che era stata ricoverata in ospedale. La principessa del Galles, 42 anni, era stata ricoverata alla London Clinic il giorno prima per un "intervento chirurgico addominale programmato". Eppure, solo tre settimane prima non c'era alcun accenno di problemi imminenti. Kate la mattina di Natale è uscita insieme al principe William e ai loro figli, ed era raggiante mentre salutava i suoi sostenitori, scambiando risate e allegre battute con il pubblico al termine di una funzione religiosa.

Nessuno sapeva

All'interno della loro più ampia cerchia di amici di famiglia, secondo quanto rivelato da People, non c'era stata alcuna indicazione che qualcosa non andasse, e le notizie attentamente custodite sulla situazione di Kate sono state una sorpresa anche per coloro che lavorano a stretto contatto con la famiglia reale. Nessuno quindi sapeva, neanche chi aveva visto la principessa in occasione delle festività natalizie nella residenza di Anmer Hall o lo scorso 9 gennaio aveva partecipato all'Adelaide Cottage di Windsor alla "festicciola" privata in occasione del 42esimo compleanno di Kate. Subito dopo il principe William ha ripreso le sue attività pubbliche l'11 gennaio. Una routine che non lasciava presagire nulla e che, secondo People, fa pensare a un intervento che è quindi da considerare"preoccupante".