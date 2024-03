Aereo Boeing 737 atterra in Oregon senza un pannello, Usa indagano

Ancora problemi per gli aerei Boeing. A un 737-800 di United Airlines, partito dalla California e arrivato a destinazione in Oregon, è stato scoperto un pannello mancante nelle ispezioni eseguite dopo l'atterraggio. L'aeroporto di Medford ha subito una chiusura temporanea per permettere di verificare se il pannello o i suoi detriti fossero stati persi sulla pista. Nessuno spavento per i 139 passeggeri e sei membri dell’equipaggio che hanno effettuato un atterraggio in sicurezza ieri intorno alle 13:45 ora locale. Sulla questione sta indagando la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti.