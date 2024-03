Ue, raggiunto l’accordo su imballaggi. Meloni: Italia protagonista

Il commento di Meloni

"Abbiamo dimostrato come un'Italia coesa e determinata possa davvero spostare gli equilibri a Bruxelles e giocare un ruolo da protagonista", afferma la premier Giorgia Meloni, commentando la decisione presa dai 27 Stati Ue. "Il merito di questi successi - sottolinea la presidente del Consiglio in un comunicato di Palazzo Chigi - va attribuito all'azione di impulso assicurata dai Ministeri coinvolti, in stretto coordinamento con Palazzo Chigi, all'attività negoziale condotta dai nostri rappresentanti diplomatici a Bruxelles, ma anche al cruciale lavoro di squadra svolto dai nostri europarlamentari, che hanno saputo travalicare gli schieramenti politici. In questo senso, un ringraziamento particolare va all'On. Massimiliano Salini e all'On. Patrizia Toia, che hanno svolto un lavoro decisivo durante il trilogo nella costruzione del consenso a sostegno delle posizioni nazionali sul dossier packaging".