Indonesia, piloti si addormentano durante volo: sospesi

Un pilota e il suo copilota di un aereo di linea indonesiano si sono addormentati ai comandi durante un volo da Kendari, nella provincia del Sudest di Sulawesi, a Giacarta e adesso sono stati sospesi temporaneamente, dalla compagnia Batik Air (del gruppo Lion Air). Il velivolo è atterrato con successo nella capitale, ma per quasi mezz'ora ha volato fuori rotta e il ministero dei Trasporti del Paese ha annunciato un'inchiesta. L'episodio risale al 25 gennaio scorso, ma la sospensione è arrivata solo adesso. Secondo un rapporto preliminare pubblicato dal Comitato nazionale per la sicurezza dei trasporti (Knkt), i due si sarebbero addormentati contemporaneamente per 28 minuti causando errori di navigazione poiché "l'aereo non era sulla traiettoria di volo corretta". Nessuno a bordo tra i 153 passeggeri ed i quattro assistenti di volo è rimasto ferito e non ci sono stati danni all'aereo, si legge nel rapporto.

La vicenda Dopo trentadue minuti dal decollo, il comandante, un ufficiale di 32 anni, ha cominciato il "riposo controllato", come previsto dal regolamento, lasciando l'aereo nelle mani del secondo pilota di 28 anni. Alle 9.22 il primo pilota si è svegliato e avrebbe chiesto al collega se voleva riposarsi anche lui, che avrebbe rinunciato alla pausa e il comandante ne avrebbe approfittato per riaddormentarsi. Durante il riposo del comandante il secondo pilota si è messo in contatto più di una volta con la torre di controllo per l'avvicinarsi di una perturbazione, chiedendo di cambiare rotta. Dopo poco il controllore di volo si è accorto che l'aereo non procedeva nella direzione stabilita. I tentativi di mettersi in contatto con i piloti sono stati vani. Solo dopo una mezz'ora il comandante si è svegliato e si è accorto che anche il collega stava dormendo. Ripresa la rotta giusta ha comunicato alla torre di controllo che per un po' avevano avuto problemi alle comunicazioni radio. vedi anche Rissa in volo, aereo Ryanair costretto ad atterraggio emergenza

L’avvio delle indagini L'indagine è stata avviata perché dalla torre di controllo si erano accorti che la radio funzionava e che il comandante con molta probabilità aveva mentito. Le verifiche hanno evidenziato, come riporta il Corriere della Sera, che il primo ufficiale arrivava da giorni di riposo scarso o assente per una combinazione di fattori: il trasloco da una casa all’altra della sua famiglia e il poco sonno negli ultimi tempi dovuto al continuo alzarsi di notte per badare, assieme alla moglie, alla coppia di gemelli nata da poco più di un mese. Ma il Comitato nazionale per la sicurezza dei trasporti del Paese asiatico ha criticato l’approccio del vettore per quanto riguarda la salute del personale. Nel 2019 un velivolo sempre di Batik Air ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza perché uno dei piloti era svenuto.

