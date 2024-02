L'anno scorso, sostiene il report Iata (International Air Transport Association), è stato il periodo migliore per viaggiare in aereo da quando esiste l’aviazione commerciale: non è avvenuto nessun incidente mortale per quanto riguarda la grande aviazione, ma un solo disastro aereo in Nepal contro cinque incidenti dell'anno precedente

Volare è sempre più sicuro. Così sicuro che stando ai numeri più recenti, una persona dovrebbe prendere un aereo tutti i giorni, per 103.239 anni, prima di morire in un incidente. A riportare i dati la Iata, l'International Air Transport Association, in un report pubblicato ieri. Non solo: l'anno scorso, il 2023, è stato il periodo migliore per viaggiare in aereo da quando esiste l’aviazione commerciale: non è avvenuto nessun incidente mortale per quanto riguarda la grande aviazione, ma un solo disastro aereo (il 15 gennaio 2023 in Nepal, prodocando 72 vittime) contro cinque incidenti dell'anno precedente. A livello geografico invece, sono 7 su 8 le macro-aree che hanno chiuso il 2023 con un tasso d’incidenti mortali pari a zero (Nord America, Centro e Sud America, Europa, Africa, Medio Oriente e Nord Africa, Russia e Stati limitrofi, Asia settentrionale), mentre la strage in Nepal sposta il tasso in Asia-Pacifico a 0,16.