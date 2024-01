Voli, prezzi dei biglietti aerei in aumento nei primi mesi del 2024

Brutte notizie in vista per chi dovrà prendere un aereo in questi primi mesi del 2024. Sembrano, infatti, un lontano ricordo i tempi delle low cost davvero 'low', quando con una dozzina di euro si poteva sognare di raggiungere buona parte delle capitali europee. Secondo quanto messo in evidenza da un'analisi condotta dal Corriere della Sera e avvalorata da dati Eurostat, nei primi mesi dell’anno le tariffe per volare registreranno un aumento del 20% rispetto al 2023. Sul costo, come sempre, influiscono l’inflazione, il prezzo del carburante e la domanda, ma anche un modello di business che per anni ha permesso di comprare i voli a prezzi stracciati.

Solo in Grecia maggiori rincari delle tariffe

Non solo. I dati divulgati da Eurostat hanno mostrato come l'Italia, assieme alla Grecia, abbia registrato nel 2023 il maggior rialzo delle tariffe aeree in Europa. Lo dimostra il fatto che a dicembre molti italiani, a causa dei prezzi sempre più alti, non sono riusciti a tornare nelle loro terre di di origine per le festività.

Aumento del carburante e inflazione alla base degli aumenti

Particolarmente costosi i voli per la Sardegna e la Sicilia. Alcune tratte hanno superato i 500 euro per passeggero in classe economica. Diversi i fattori che hanno inciso sul caro prezzo dei voli. In primis l'inflazione, ma anche l'aumento del carburante. Il Ceo di EasyJet ha spiegato che nel 2023 la tariffa media è cresciuta del 31% a causa dell’aumento del 71% del prezzo del petrolio. Le sanzioni al gas e al petrolio russo hanno, infatti, inciso sull’aumento dei prezzi.