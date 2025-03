Crisi auto, Porsche ferma piano sviluppo centro prove in Puglia

Secondo quanto comunica il gruppo "il contesto attuale molto complesso per il settore automobilistico" non permette di proseguire il piano di sviluppo del Nardò Technical Center (Ntc), il centro prove in Puglia gestito da Porsche Engineering. L'azienda sottolinea però che "le attività di testing continueranno a essere svolte nel sito"

La crisi del mercato dell'auto colpisce anche Porsche, che decide di dire stop al piano di sviluppo del centro di test a Nardò, in Puglia. Tra i diversi fattori considerati, "hanno avuto un peso rilevante il contesto attuale, sempre più complesso, e i cambiamenti in atto nel settore automobilistico a livello globale". "Il Gruppo Porsche - scrive l'azienda - ha deciso di non proseguire il piano di sviluppo del Nardò Technical Center (Ntc), il centro prove in Puglia gestito da Porsche Engineering. Nel marzo 2024, la Regione Puglia ha sospeso l'accordo di programma necessario all'approvazione del progetto, prorogando tale sospensione fino alla fine di marzo 2025". Il gruppo sottolinea però che "le attività di testing continueranno a essere svolte nel sito".