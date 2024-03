Indonesia, 26 morti e 11 dispersi a causa delle inondazioni a Sumatra

Cronaca

Ancora una domenica di piogge e disagi, con centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco (almeno 360 solo in Lombardia) e la chiusura di diversi tratti di strade. Neve in alta quota e rischio valanghe nelle montagne piemontesi, mentre in Valle d'Aosta ha chiuso la regionale 24 della Val di Rhemes, a monte di Rhemes-Saint-Georges. Domani 11 marzo allerta arancione su parti dell'Emilia-Romagna, gialla in altre 16 regioni