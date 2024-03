Usa, Trump sul discorso di Biden: "Colpa sua se Medioriente esplode"

Come annunciato e nonostante alcuni problemi tecnici iniziali, Donald Trump è riuscito a commentare il discorso sullo Stato dell'Unione di Joe Biden quasi in diretta con una serie di post sul suo social media Truth. "La sua legge sull'immigrazione è un disastro, farà entrare 5.000 migranti al giorni", ha attaccato il tycoon. "Biden ha fatto arricchire l'Iran. È colpa sua se il Medio Oriente sta esplodendo. Con me Teheran era al verde" scrive Trump relativamente alla situazione in Medio Oriente aggiungendo che l’attuale presidente degli Stati Uniti "non ha fatto nulla per Israele in confronto a quello che ho fatto io. Sono solo parole che dice, non la verità!".