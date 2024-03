Elezioni Portogallo, Alleanza democratica sfida il Partito socialista

Oltre 10 milioni di cittadini portoghesi al voto per decidere la composizione del nuovo Parlamento e il presidente del Consiglio. Si tratta di un voto anticipato dopo che il governo del socialista Costa è stato costretto a dimettersi a causa di un'inchiesta giudiziaria. Nei sondaggi volano i sovranisti di Chega ascolta articolo

Domenica 10 marzo si terranno in Portogallo le elezioni legislative. Circa 10,8 milioni di cittadini si recheranno alle urne per eleggere i 230 deputati dell'Assemblea della Repubblica (il parlamento monocamerale) in seguito alla caduta del governo e alla fine anticipata della legislatura causate da un'inchiesta giudiziaria in cui sono rimasti coinvolti membri del governo socialista di António Costa, che lo scorso 7 novembre ha rassegnato le dimissioni. Le liste in competizione sono otto e si fa notare l'ascesa di Chega, un partito politico di estrema destra che vola nei sondaggi.

Testa a testa tra Luìs Montenegro e Pedro Nuno Santos Dopo una lunga fase di pareggio tecnico tra i due principali partiti, le ultime rilevazioni registrano un aumento del vantaggio di Ad, guidata dal socialdemocratico Luís Montenegro, rispetto al Partito socialista di Pedro Nuno Santos, con uno scarto variabile che non supera mai i sei punti percentuali e con una quota di indecisi ancora piuttosto alta, sebbene siano scesi dal 20% al 16% negli ultimi giorni. Nessun partito raggiungerebbe comunque la maggioranza assoluta. Come detto, al terzo posto, nelle intenzioni di voto, compare il partito della destra sovranista Chega, di André Ventura, che si attesterebbe intorno al 15%, circa il doppio della percentuale ottenuta alle legislative di due anni fa. Sia Luís Montenegro, sia Rui Rocha, leader di Il (Iniziativa liberale) partito della destra liberale, hanno escluso di voler formare un governo con Chega. leggi anche Elezioni europee 2024, il Ppe candida Ursula von der Leyen

Gli altri partiti candidati alle elezioni in Portogallo Gli altri movimenti che corrono per le elezioni sono Iniziativa Liberale, partito di centro e centro-destra; Blocco di Sinistra, di orientamento socialista, faceva parte della maggioranza nel primo governo Costa fino alla crisi del 2022; Coalizione Democratica Unitaria, federazione di partiti di sinistra che comprende il Partito Comunista Portoghese, il Partito Ecologista "I Verdi" e membri dell'ex movimento Intervento Democratico; Persone-Animali-Natura (PAN), fondato il 22 maggio 2009 con il nome di Partito per gli Animali (Partido pelos Animais – PPA), con un impegno particolare per i diritti degli animali e la conservazione della natura; Livre, partito di orientamento ecosocialista, progressista ed europeista fondato nel 2014, derivante dalle istanze del "Movimento per una Sinistra Libera", un'iniziativa politica lanciata nel 2012 da membri della società civile. leggi anche Portogallo, elezioni a marzo 2024 dopo dimissioni premier Costa

Gli ultimi eventi elettorali in concomitanza con la festa della donna Oggi si chiude ufficialmente la campagna elettorale, con comizi e altri eventi che si svolgono in diverse città del Paese, alcuni dei quali coincidono con le marce organizzate in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Secondo quanto annunciato da diverse organizzazioni femministe, uno dei temi principali affrontati in queste occasioni sarà il diritto all'aborto, argomento emerso nei dibattiti degli ultimi giorni, in seguito alla promessa di un candidato della coalizione conservatrice Alleanza Democratica (Ad), Paulo Núncio, di voler ripetere il referendum del 2007 che ha portato alla depenalizzazione dell'interruzione di gravidanza. approfondimento Pensioni all'estero, dopo stop Portogallo ecco dove conviene migrare