Portogallo, elezioni a marzo 2024 dopo dimissioni premier Costa

Lo ha annunciato il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, che scioglierà il Parlamento per indire elezioni anticipate per il prossimo 10 marzo 2024 dopo che l'ex primo ministro ha lasciato l'incarico per il conivolgimento in uno scandalo di corruzione

Il Portogallo andrà ad elezioni anticipate il 10 marzo 2024. Ad annunciarlo il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa in un discorso in tv. Il presidente della Repubblica scioglierà il parlamento e indirà elezioni generali anticipate, in seguito alle dimissioni del primo ministro Antonio Costa, coinvolto in uno scandalo di corruzione.

I ringraziamenti

Il Presidente Rebelo de Sousa ha ringraziato Costa "per la sua disponibilità" a continuare a guidare il governo fino all'insediamento del suo successore. Il Presidente conservatore ha parlato dopo aver ascoltato poche ore prima i membri del Consiglio di Stato, un organo consultivo, sulla situazione politica del Paese. Rebelo de Sousa ha scelto di indire le elezioni, come richiesto dai principali partiti di opposizione di destra e di sinistra che ha ricevuto mercoledì, per superare la crisi politica causata dalle dimissioni a sorpresa di Costa. Non ha accettato la proposta dei socialisti, che avrebbero preferito una soluzione basata sulla continuità, con la nomina di un nuovo Primo Ministro che avrebbe governato con il sostegno della maggioranza che detengono in Parlamento.

Le indagini

Questo risultato non sarebbe ideale perché il primo ministro "non sarebbe legittimato dal voto popolare", ha spiegato il Presidente. Il capo del governo portoghese, uno dei pochi socialisti a capo di un governo europeo, è stato scosso martedì da un'inchiesta su sospetti di "corruzione" e "traffico di influenze" nell'assegnazione di concessioni per l'estrazione del litio e la produzione di idrogeno verde. Antonio Costa, sospettato di essere intervenuto "per sbloccare le procedure" nell'ambito di questa vicenda, sarà oggetto di un'indagine indipendente, secondo la Procura.