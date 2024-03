Ornella Muti e la figlia Naike in Russia per inaugurare il murale

Un grande ritratto dell'attrice italiana, realizzato dallo street artist il cui vero nome è Ciro Cerullo, è stato presentato nella città russa di Sochi. Rimarrà a ricordo del Forum mondiale della gioventù, evento dove ieri sera è intervenuto il presidente Vladimir Putin e dove lo stesso Jorit ha elogiato il leader russo, prima di scattare una foto insieme a lui ascolta articolo

Il ritratto di Ornella Muti campeggia sul muro di un palazzo sulla Via Khudyakov, a Sochi, realizzato nell'ambito di un festival di arte di strada che ha visto la partecipazione di 25 artisti da 11 Paesi. "Quando ho pensato a un modo per fare avvicinare l'Italia e la Russia, ho pensato alla grande attrice Ornella Muti", ha detto Jorit, citato dai media russi. L'attrice, la cui nonna materna era di San Pietroburgo, è molto popolare in Russia e nei giorni scorsi era a Mosca per assistere alla Settimana della Moda, dove la figlia Naike Rivelli ha sfilato come modella.

Ornella Muti e la figlia al Forum: "Libere di esprimerci" Anche Ornella Muti e sua figlia Naike sono state ospiti al Forum della Gioventù che si è tenuto a Sochi, in Russia. Questo evento ha visto la partecipazione di una folta delegazione italiana, tra cui anche lo street artist italiano Jorit e il pianista Lorenzo Bagnati. "E' stata un'emozione grandissima, c'era un grande affetto nei miei confronti", ha dichiarato l'attrice in un video pubblicato su Instagram dalla figlia Naike Rivelli che aggiunge: "Ovunque siamo andate, in televisione, conferenze stampa, ci siamo sentite libere di poterci esprimere su tutto, abbiamo parlato di pace, di eco-fashion. E' stato bello poter dire la nostra". approfondimento Russia, termina oggi a Sochi il XX Festival Mondiale della Gioventù

View this post on Instagram A post shared by Ornella Muti (@ornellamuti) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Jorit elogia Putin e scatta una foto con lui Al Forum della gioventù a Sochi, Jorit è salito sul palcoscenico al termine dell'intervento di Putin e gli ha chiesto di scattare una foto insieme, per mettere in discussione alcune "percezioni diffuse" in Italia riguardo al leader russo: "Voglio dimostrare che anche lei è umano come chiunque", ha detto lo street artist. La risposta di Putin è stata un'ironica battuta sul timore di ricevere un pizzicotto per dimostrare "di essere umano", seguita dalla foto con Jorit.

approfondimento Jorit, chi è lo street artist che ha elogiato e abbracciato Putin