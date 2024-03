Russia, termina oggi a Sochi il XX Festival Mondiale della Gioventù

Migliaia di persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni (provenienti da oltre 180 Paesi del mondo) si sono date appuntamento sulle rive del mar Nero per il più grande Forum giovanile del pianeta. Istituito dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Festival Mondiale della Gioventù si tiene regolarmente dal 1947 come evento di solidarietà giovanile globale per la democrazia e contro la guerra e l'imperialismo ascolta articolo

È il più grande evento giovanile del mondo. Secondo le stime della vigilia, almeno 20mila delegati provenienti da oltre 180 Paesi del mondo (a fronte di 300mila domande di adesione presentate), sarebbero arrivati nella città russa di Sochi, sulle sponde del mar Nero, per l’edizione numero XX del Festival Mondiale della Gioventù (in programma dal 1 al 7 marzo). Tra loro ci sono leader di ONG giovanili, giovani diplomatici, scienziati, esperti nel campo delle relazioni internazionali, rappresentanti di industrie creative, partiti politici, giornalisti, imprenditori e specialisti di alta tecnologia, ambientalisti, artisti, studenti e volontari. Il programma recitava: “Giovani leader dinamici in arrivo da tutto il mondo per tuffarsi in una settimana di esperienza di cambiamento tra business, media, scienza, arte e altro. In connessione col mondo, per innescare il loro potenziale ed essere il cambiamento”. “Si tratta di un evento di grandi portata e significato, tenuto conto della situazione attuale e delle condizioni difficili”, ha dichiarato la responsabile dell’Agenzia federale per gli affari giovanili , Ksenia Razuvaeva. “Le nostre porte sono aperte” ha detto il presidente Putin nel suo discorso di chiusura della kermesse: “Il futuro è già iniziato”.



Russia Paese ospitante per la quarta volta Ratificato con il Decreto n. 249, firmato dal Presidente della Federazione Russa, il 5 aprile 2023, il Festival Mondiale della Gioventù si è aperto lo scorso 1 marzo, in coincidenza con il decimo anniversario della fine dei Giochi olimpici invernali di Sochi del 2014. Per la Russia si tratta della quarta volta come Paese ospitante della kermesse (dopo il 1957, il 1985 e il 2017). Gli eventi principali si sono svolti nel Parco Olimpico di Sochi, infrastruttura che si basa sul concetto di “città in 15 minuti”: tutte le sedi e i servizi, compresi gli hotel, le strutture ricreative, le arene sportive e le sale per eventi e conferenze, sono situati a breve distanza l’uno dall’altro. Sei le lingue ufficiali del Festival: russo, inglese, arabo, spagnolo, cinese e francese. approfondimento Jorit, chi è lo street artist che ha elogiato e abbracciato Putin

Evento di solidarietà giovanile globale Istituito dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Festival Mondiale della Gioventù si tiene regolarmente dal 1947 come evento di solidarietà giovanile globale per la democrazia e contro la guerra e l'imperialismo ed è organizzato da dalla Federazione mondiale della gioventù democratica (WFDY) e dall'Unione internazionale degli studenti. La prima edizione si svolse a Praga dove oltre 20.000 giovani di 72 paesi condannarono la “Dottrina Truman”, il bombardamento atomico contro Hiroshima e Nagasaki e espressero la propria determinazione a non permettere mai più la rinascita del nazi-fascismo. Il Festival di Praga fu seguito da quelli di Budapest (1949), Berlino (1951 e 1973), Bucarest (1953), Varsavia (1955), Mosca (1957 e 1985), Vienna (1959), Helsinki (1962), Sofia (1968), L’Avana (1978) e Pyongyang (1989). L’edizione più partecipata è stata la numero 6, la prima svoltasi a Mosca nel 1957: 34mila giovani provenienti da 131 Paesi nel mondo arrivarono in città. vedi anche Medvedev: "Minaccia nucleare ora più grave che nel 1962"