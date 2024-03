America 2024, Corte Suprema fissa al 25 marzo tesi per immunità Trump

Mondo

Usa Weekly News, Trump primo ex presidente americano a processo penale

Donald Trump è il primo ex presidente americano a dover affrontare un processo penale per il caso della pornostar Stormy Daniels, uno dei quattro dei prossimi mesi. Per questo, nello specifico, la data d’inizio è il 25 marzo, e potrebbe durare circa sei settimane, quindi terminare tra fine aprile e inizio maggio. Quanto potrà un’eventuale condanna pesare sugli elettori moderati? Lui si difende e dice: “Nessun caso, è solo un’interferenza elettorale” A cura di Valentina Clemente

25 marzo – Donald Trump andrà a processo – penale: è il primo ex presidente della storia. Juan Merchan, giudice di New York, ha confermato il 25 marzo come data d’inizio e respinto la richiesta del Tycoon di archiviare o posticipare il procedimento. Il processo può durare circa cinque-sei settimane e terminare, quindi, a inizio maggio, quando Trump saprà già di essere il candidato repubblicano alla presidenza

"Interferenza politica" - Donald Trump ha attaccato per l’ennesima volta l’amministrazione Biden e la procura di Manhattan di interferenza politica. “Invece di essere in giro per gli eventi elettorali sono in tribunale a difendermi da una persecuzione politica. New York e lo Stato sono corrotti”, ha dichiarato il tycoon fuori dal tribunale dove si trovava per un’udienza nel caso dei pagamenti in nero alla pornostar Stormy Daniels