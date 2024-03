Sciopero Lufthansa in Germania il 7-8 marzo: voli a rischio in Italia

Il personale di terra di Lufthansa in Germania ha annunciato un nuovo sciopero di due giorni. Il sindacato Ver.di ha convocato l'astensione dal lavoro che inizierà alle 4.00 di giovedì 7 marzo e terminerà alle 7.10 di sabato 9 marzo. Questo è il terzo sciopero nell'ambito della vertenza salariale che coinvolge circa 25.000 dipendenti, dopo due precedenti scioperi di avvertimento che hanno interrotto il traffico passeggeri per un giorno.

La prossima settimana tavolo negoziale tra azienda e sindacato

La settimana scorsa il personale di terra di Lufhansa aveva scioperato nei reparti tecnici e di movimentazione merci della compagnia che intende acquisire Ita Airways. La prossima tornata di colloqui è fissata per il 13 e 14 marzo e il sindacato è disposto a tornare al tavolo negoziale prima solo se Lufthansa avanzerà una nuova offerta. Ver.di chiede un aumento degli stipendi del 12,5% e un bonus di compensazione dell'inflazione per un periodo di un anno. La compagnia finora ha offerto retribuzioni più alte del 10% per 28 mesi.