Garante scioperi, l'8 marzo trasporti fermi solo per lo stop Slai

Il Garante degli Scioperi ha segnalato delle irregolarità riguardanti le proteste pianificate per l'8 marzo prossimo, in occasione della Giornata Internazionale della donna. In particolare, i lavoratori affiliati alle organizzazioni sindacali Slai-Cobas, Adl-Cobas, Usb e Osp Faisa-Cisal hanno annunciato uno sciopero generale che coinvolgerà settori pubblici, privati e cooperativi. Le irregolarità segnalate riguardano soprattutto il trasporto passeggeri (aereo, ferroviario, marittimo e pubblico locale), poiché il regolamento vieta la partecipazione a scioperi generali. Di conseguenza, "i suddetti settori saranno interessati esclusivamente dallo sciopero proclamato dal sindacato Slai Cobas per il Sindacato di Classe e non dalle altre sigle sindacali".