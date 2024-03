Chico Forti, Tajani: "Tra qualche settimana tornerà in Italia"

"C'è stata una condanna, quindi dovrà tornare in Italia e scontare la pena"

Tajani ha precisato, ai microfoni del Tg2, che con Forti le cose andranno diversamente da “come facemmo con la Baraldini, che venne liberata il giorno dopo il suo rientro in Italia". Il riferimento è al caso di Silvia Baraldini, attivista che nel 1983 fu condannata a 43 anni di carcere negli Usa per diversi reati, tra cui associazione sovversiva. “Era una situazione diversa, lei era coinvolta in reati correlati al terrorismo", mentre quella di Foti "è stata una vicenda molto controversa, poco chiara" e "un omicidio del quale si è sempre dichiarato innocente”. In ogni caso, “c'è stata una condanna” e quindi “tornerà in Italia dove sconterà una pena". Solo più avanti “si vedrà” se cambierà qualcosa. Tajani esprime soddisfazione per aver sciolto il caso Forti e altre situazioni simili: "Abbiamo riportato a casa Chico Forti, Piperno e la famiglia sequestrata in Mali. Lo abbiamo fatto, lavorando in silenzio". Poi è tornato a parlare di Ilaria Salis, detenuta a Budapest con l'accusa di aver aggredito un gruppo di attivisti di estrema destra. "Non entriamo nel merito del processo. Abbiamo chiesto che non venga più condotta in aula in manette perchè da noi è proibito. In Ungheria accade sempre così come negli Stati Uniti, ma io ho chiesto che venga usato lo stesso sistema usato in italia quindi durante l'udienza quantomeno avere mani e piedi liberi", ha detto Tajani.