Papa apre Anno Giudiziario: "Non leggo discorso, ho bronchite"

La tosse di questi giorni non gli dà tregua. "Ringrazio tutti voi, io ho preparato un discorso ma sentite la mia incapacità di leggerlo per la bronchite" ha detto il Pontefice con una voce particolarmente rugosa rivolgendosi questa mattina alle persone presenti nell'aula delle Benedizioni. Nonostante le sue condizioni però Papa Francesco ha voluto partecipare in presenza a tutti gli appuntamenti.