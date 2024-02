Papa Francesco, dopo l'udienza va al Gemelli Tiberina per una visita

A bordo una 500 bianca ma in forma riservata, Papa Francesco, subito dopo l'udienza generale di questa mattina che ha regolarmente tenuto anche se raffreddato e senza leggere il discorso, si è recato al Gemelli dell'Isola Tiberina per una "visita". Lo apprende l'ANSA. Per ora, non ci sono dettagli in merito. Papa Francesco ha quindi fatto rientro in Vaticano dall'ingresso del Perugino dopo la visita lampo, come detto, all'ospedale dell'Isola Tiberina di proprietà del Gemelli.