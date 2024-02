Russia, arrestato direttore Novaya Gazeta: "discredito Forze Armate"

Sokolov era stato scelto lo scorso novembre come nuovo direttore del giornale di opposizione dagli stessi giornalisti della testata dopo che Dmitry Muratov – premio Nobel per la Pace nel 2021 – aveva deciso di fare un passo indietro per la durata del suo appello contro la decisione delle autorità russe di includerlo nella lista degli “agenti stranieri”. La Corte europea dei diritti dell’Uomo ha già condannato la Russia per aver promulgato nel 2012 questa famigerata lista, affermando che viola il diritto alla libertà d’associazione e quello alla libertà d’espressione.

Se colpevole 50mila rubli di multa

Non è chiaro dove Sokolov sia detenuto. Se riconosciuto colpevole, rischia una multa fino a 50mila rubli (pari a circa 500 euro). Intanto gran parte del personale di Novaya Gazeta ha lasciato la Russia nel marzo 2022 per fondare Novaya Gazeta Europe in Lettonia. Il sito web di Novaya Gazeta è stato bloccato in Russia nel novembre 2022 e la sua licenza per i media è stata revocata a febbraio del 2023, riporta ancora la testata sul suo sito.

Minacce di morte in passato



Novaya Gazeta è il giornale per il quale lavorava anche la reporter Anna Politkovskaya, uccisa nel 2006. Nel 2012 Muratov aveva raccontato che alcuni agenti avevano portato con la forza l'allora suo vice, Serghei Sokolov appunto, in una foresta dove l'uomo era stato lasciato da solo con Alexander Bastrykvin, capo del Comitato investigativo che lo aveva minacciato di morte. Lo stesso giornale due anni, poco dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, era stato costretto a sospendere la propria attività a causa della sua posizione critica nei confronti di Putin.