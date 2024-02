Usa, la Corte Suprema si esprimerà sull'immunità di Trump

Il caso

Si tratta della seconda volta che la Corte Suprema entra in gioco in un procedimento a carico del tycoon. A inizio mese, infatti, i nove saggi hanno ascoltato le argomentazioni pro e contro l'esclusione di Trump dalle elezioni in virtù del 14esimo emendamento che la prevede in caso di "partecipazione o istigazione a un'insurrezione". Nel caso del tycoon l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.