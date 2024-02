Russia, dissidente Oleg Orlov condannato a 2 anni e mezzo di carcere

Il tribunale di Mosca ha condannato a due anni e mezzo di carcere il dissidente Oleg Orlov, già copresidente della fondazione Memorial alla quale è stato assegnato il Premio Nobel per la pace nel 2022. Il dissidente russo, 70 anni, aveva "screditato" le forze armate russe esprimendosi contro la guerra in Ucraina. "Il tribunale ha stabilito la colpevolezza di Orlov e ordina una condanna a due anni e sei mesi in una colonia penale di regime generale", ha dichiarato il giudice, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP presente in aula.