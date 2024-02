Russia, Navalny doveva essere liberato dopo uno scambio di prigionieri

In un video Pevchikh afferma che l'accordo era in una fase finale dopo due anni di trattative e che la proposta definitiva era stata consegnata al presidente russo Vladimir Putin da Roman Abramovich. Prevedeva la liberazione, insieme con Navalny, dei cittadini ameriani Evan Gershkovich e Paul Whelan, detenuti in Russia con l'accusa di spionaggio. Sempre secondo la dirigente della Fondazione anticorruzione, Putin avrebbe però deciso di uccidere Navalny, che riteneva troppo pericoloso, per poi ottenere la liberazione di Krasikov con un altro detenuto politico. La collaboratrice di Navalny ha anche accusato funzionari americani e tedeschi di avere fatto ritardare il possibile scambio a causa della loro passività.

Nuovi risvolti sul caso della morte di Alexei Navalny . Maria Pevchikh, dirigente della Fondazione anticorruzione dell'oppositore russo, ha confermato che il dissidente doveva essere rilasciato nell'ambito di uno scambio di prigionieri con gli Usa e la Germania. Lo scambio, ha aggiunto Pevchikh, doveva portare al rilascio anche di due cittadini americani detenuti in Russia in cambio di Vadim Krasikov, ex colonnello dei servizi di sicurezza russi Fsb, detenuto in Germania per omicidio.

"Stati Uniti e Germania lenti sui negoziati"

Secondo l'accusa lanciata da Pevchikh diversi funzionari americani e tedeschi hanno ritardato con la loro passività il possibile scambio di prigionieri che poteva far tornare in libertà Navalny. Questi funzionari "annuivano in modo comprensivo, dicevano che era giusto aiutare Navalny e i prigionieri politici, stringevano mani e promettevano, ma non facevano niente", ha spiegato la donna nel video diffuso oggi. La collaboratrice di Navalny ha aggiunto che il team dell'oppositore ha cercato anche l'aiuto di quelli che ha definito influenti "amici di Putin", tra i quali ha citato Henry Kissinger. "Lo menziono perché è morto, e comunque non ha aiutato", ha sottolineato. "Ma", ha affermato ancora, "ci sono stati quelli che hanno aiutato e non vogliono che siano rivelati i loro nomi, ma sono grata a ciascuno di loro". Secondo Pevchikh, l'accordo poteva essere chiuso già nella primavera del 2023, ma poi soltanto lo scorso dicembre si è tornati a lavorarci in modo attivo, fino alla possibile conclusione, in questo mese di febbraio. Intanto, la ex portavoce dell'oppositore del Cremlino, Kira Yarmysh, ha annunciato oggi su X di stare cercando "una sala per l'addio pubblico ad Alexei, alla fine di questa settimana lavorativa".