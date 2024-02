Tajani: Italia non è in guerra con Russia, ma le impediremo di vincere

"Noi lavoriamo per la pace e impedire che ci sia una vittoria della Russia, noi vogliamo una pace giusta che significa il rispetto del diritto internazionale e la liberazione del territorio occupato dai russi. Ci auguriamo che si possa arrivare a una trattativa, ma non possiamo rinunciare alla difesa della libertà e del diritto internazionale. Non siamo in guerra con la Russia". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un Forum ANSA. Su Navalny ha dichiarato: "La posizione del governo è molto chiara: in tutti gli atti ufficiali c'è stata unità di visione. La condanna dell'accaduto non è mancata dalla Lega" (GUERRA RUSSIA-UCRAINA, LE NOTIZIE IN TEMPO REALE).