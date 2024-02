Regno Unito, apre a Lydney la fattoria verticale più grande del mondo

Ben 14.500 metri quadri tutti da coltivare, dove le piante crescono tre volte più velocemente dell'agricoltura tradizionale. Innovazione e attenzione all'ambiente si fondono nella nuova struttura di Jones Food Company, che ha aperto a Lydney come secondo stabilimento hi-tech dell'azienda ascolta articolo

Ha aperto a Lydney, nel Glouchestershire, la fattoria verticale più avanzata del Regno Unito, nonché la più grande del mondo. Si tratta del nuovo stabilimento (il secondo hi-tech) di Jones Food Company. Tredicimila metri quadri, dove l’innovazione riesce a dare una spinta significativa al settore dell’agricoltura. Complice un clima controllato, nella fattoria vengono coltivate fuori suolo erbe aromatiche e baby leaf e l’insalata, così come il basilico, può crescere con una velocità decisamente superiore a quella tradizionale. La nuova vertical farm “ha trasformato l’agricoltura in una fabbrica ad alta tecnologia”, come sostiene il capo coltivatore Glyn Stephens.

L'organizzazione della fattoria Una fila sopra l'altra fino al tetto – ecco il motivo dell'espressione "fattoria verticale –, 14.500 metri quadri di spazio coltivabile, 27 gradi mantenuti costanti e il 75% di umidità. Non solo: la struttura di Jones Food Company permette anche di emettere una quantità inferiore di carbonio e tutta l'energia che viene utilizzata (come quella necessaria ad alimentare le luci a LED, utili per stimolare la crescita delle piante) proviene da fonti rinnovabili. Gli sprechi sono limitati al massimo, nonostante il bisogno di una grande quantità di energia e i conseguenti costi elevati dell'elettricità siano un grande problema per le fattorie di questo tipo. Tra le colture verticali, figurano basilico, coriandolo, prezzemolo a foglia piatta, aneto, lattuga verde, lattuga rossa, baby leaf pak choi, sangue di toro, mizuna, komatsuna e baby leaf crescione.

"Un percorso di formazione per la tecnologia agricola" "Questa azienda agricola rappresenta un percorso di formazione per la tecnologia agricola nel Regno Unito", ha dichiarato il fondatore e Ceo di Jones Food Company James Lloyd-Jones. "Ora abbiamo decifrato il codice per garantire alimenti accessibili, sostenibili e di alta qualità coltivati ​​tutto l'anno, a un prezzo super competitivo. Il successo commerciale in questo settore è sempre stato una sfida, ma questa azienda agricola riesce a superarla". Le dimensioni dello stabilimento potrebbero "rivoluzionare la produzione alimentare, combattere il cambiamento climatico, garantire la sicurezza alimentare, affrontare le questioni relative al lavoro e massimizzare l'efficienza", secondo Lloyd-Jones. "È una vittoria per tutti".