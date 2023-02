Olanda, scoperto caso di mucca pazza in una fattoria

Un caso di mucca pazza è stato scoperto lo scorso 30 gennaio in una fattoria in Olanda. A comunicarlo l'agenzia di stampa olandese Anp che ha citato il ministro dell'Agricoltura Piet Adema. Non è stata resa nota la località. Si sa solo che l'infezione è stata rilevata in un animale morto ed è adesso oggetto di studio da parte degli esperti per stabilire se si tratti di una Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di tipo cosiddetto atipico o classico: se sia cioè causata dalla vecchiaia dell’animale o se invece sia stata provocata da mangimi contaminati.