Protesta agricoltori, nuovo corteo di trattori in centro a Roma

La manifestazione con due trattori è partita intorno alle 12 da via Nomentana ed è arrivata a piazza della Repubblica. "Torneremo al presidio e ci daremo un nome unitario, chiederemo di essere ricevuti al ministro dell'agricoltura e di avere un rapporto diretto nelle decisioni importanti con un tavolo tecnico permanente", hanno fatto sapere i leader degli agricoltori. A Cagliari chiesto incontro con Meloni domani ascolta articolo

La protesta dei trattori non si ferma e oggi il corteo è tornato nelle vie del centro di Roma. I due trattori partiti dal presidio di via Nomentana per la manifestazione in programma alle 12 sono arrivati a piazza della Repubblica. Al momento in piazza ci sono circa 150 persone. "Siamo in tanti - dice Roberto Rosati, uno degli organizzatori - e stanno arrivando altri partecipanti". Stamattina, dallo stesso presidio, è partito anche un corteo di 150 trattori in direzione Monterotondo, fuori città.

Agricoltori: “Vogliamo tavolo tecnico permanente” Salvatore Fais e Roberto Rosati, leader degli agricoltori, hanno spiegato che oggi in piazza ci sono agricoltori provenienti da tutte le regioni d’Italia. "Ora - spiega Rosati - torneremo al presidio e ci daremo un nome unitario, chiederemo di essere ricevuti al ministro dell'agricoltura e di avere un rapporto diretto nelle decisioni importanti con un tavolo tecnico permanente". Per gli agricoltori ci sono "dei punti immediati da affrontare a partire dal giusto prezzo dei prodotti". I manifestanti hanno esposto striscioni "Ci battiamo per salvare l'agricoltura" e "Non siamo schiavi dell'Europa". "I cittadini - aggiunge Rosati - hanno accolto il nostro appello e al nostro passaggio stamattina sventolavano diversi tricolori". leggi anche Protesta dei trattori in Vaticano, agricoltori al Papa: "Ci dia voce"

A Cagliari atteso domani incontro con Meloni Giorgia Meloni domani sarà a Cagliari per chiudere la campagna elettorale del candidato del centrodestra a governatore sardo, Paolo Truzzu. Con l’occasione, agricoltori e pastori sardi si sono recati in prefettura per chiedere di organizzare per domani un incontro istituzionale con la premier. Gli agricoltori non hanno intenzione di salire sul palco del candidato di destra né di farsi coinvolgere nella campagna elettorale. Qualora però venisse negato l’incontro, sarebbero in programma manifestazioni di disturbo all'esterno della Fiera. Il portavoce del movimento dei trattori Roberto Congia ha ribadito, all'uscita dell'incontro in Prefettura durato circa due ore, che agricoltori e pastori stanno cercando "con responsabilità" una risposta nelle sede istituzionali alle richieste che arrivano dalle campagne dell'isola. I promotori sardi della protesta hanno confermato la loro intenzione ad andare avanti con la mobilitazione sino a quando non arriveranno risposte e garanzie. Confermata anche la partenza a Bruxelles di un folto gruppo di agricoltori e pastori sardi il prossimo 26 febbraio. leggi anche Trattori, accordo su Irpef: sconto per redditi tra 10 e 15mila euro