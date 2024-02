Protesta dei trattori in Vaticano, agricoltori al Papa: "Ci dia voce"

"Siamo profondamente preoccupati per le sorti dell'agricoltura: il governo deve darci risposte concrete, non possiamo più aspettare. Le generazioni future non possono più aspettare", scrivono al Pontefice. E gli donano un trattore, "simbolo della nostra fatica"

"Il Vaticano e il Papa devono dare voce ai nostri problemi. Siamo qui in modo simbolico, abbiamo portato un trattore, sta anche arrivando la mucca Ercolina che è stata a Sanremo". Lo dice all'ANSA Pietro Megna, uno dei portavoce di Agricoltori Italiani che oggi, domenica 18 febbraio, hanno portato la protesta in Vaticano. Al Papa è stata inviata anche una lettera: "Caro Pontefice, con infinita gratitudine la ringraziamo per averci dato la possibilità di portare la nostra voce e la nostra presenza nella tua Santa Casa". Inizia così la missiva che gli agricoltori presenti in piazza San Pietro hanno scritto a Francesco. "Da settimane, con orgoglio e tenacia, stiamo manifestando affinché gli organi di governo e i cittadini ascoltino la nostra proposta di riforma del settore agricolo", proseguono. "Siamo profondamente preoccupati per le sorti della agricoltura - si legge ancora - il governo deve darci risposte concrete, non possiamo più aspettare. Le generazioni future non possono più aspettare. L'uomo non è padrone delle nostre amate terre ma solo il loro custode. La terra è fonte di vita, ma noi agricoltori siamo colpiti continuamente da politiche economiche e agrarie non adeguate, speculative e inique".