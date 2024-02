Migranti, 5 morti durante operazioni di salvataggio a Malta

Durante le operazioni di soccorso da parte di un mezzo delle Forze Armate Maltesi (Afm), un barcone di migranti si è capovolto al largo di Malta. Almeno 5 persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite. Secondo il Times of Malta, a bordo c'erano più di 30 migranti partiti dalla Libia e l’operazione di soccorso è scattata quando dalla barca è partito l’sos. I superstiti sono stati trasportati a terra e sbarcati, con l'assistenza della Protezione Civile maltese, al molo Hay Wharf del porto della Valletta.

Aperta un'inchiesta

Almeno tre ambulanze sono intervenute durante le operazioni di sbarco dei migranti. La tv pubblica TVM News ha riferito che uno dei sopravvissuti ha avuto bisogno di cure mediche per aver ingerito carburante in mare. In seguito all’accaduto, è stata aperta un'inchiesta e l'Afm riferirà a breve sui fatti.