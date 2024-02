Usa, maxi blackout dei servizi di telefonia mobile

Maxi black out per i servizi di telefonia mobile oggi negli Stati Uniti. Interruzioni si sono verificate in tutto il Paese, per cause ancora da chiarire, secondo quanto riporta la Cnn. Da New York a Los Angeles decine di migliaia di cellulari sono bloccati, secondo il sito Downdetector.com, con l'unica possibilità di effettuare solo chiamate d'emergenza. Sono stati colpiti tutti i principali operatori telefonici americani tranne Verizon e T-Mobile che hanno annunciato che i loro sistemi funzionano normalmente. "Stiamo lavorando urgentemente per ripristinare il servizio. Incoraggiamo l'uso delle chiamate Wi-Fi fino al ripristino", ha detto un portavoce di AT&T in una dichiarazione alla CNBC.