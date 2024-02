Julian Assange, oggi a Londra il verdetto sull’estradizione negli Usa

I giudici devono pronunciarsi in secondo grado sul ricorso della difesa contro il "no" opposto in prima istanza all'ammissibilità di un estremo appello concepito per provare a fermare la macchina del trasferimento. Il giornalista australiano rischia come pena massima negli Stati Uniti una condanna fino a 175 anni di reclusione. In caso di esito negativo, le possibilità di azione legale in seno alla giurisdizione del Regno Unito risulterebbero esaurite

È atteso oggi il verdetto dell’Alta Corte di Londra sull’estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti. All’udienza di ieri il cofondatore di Wikileaks non era presente a causa di una condizione di salute psicofisica descritta dai suoi legali come sempre più precaria, dopo 5 anni di detenzione preventiva (in parte in isolamento) nel cupo carcere di massima sicurezza londinese di Belmarsh. Il giornalista australiano rischia come pena massima negli Stati Uniti una condanna fino a 175 anni di reclusione per aver fatto circolare file che secondo Washington avrebbero messo a repentaglio la vita di agenti, informatori e interlocutori vari, ma che hanno contribuito a svelare crimini di guerra attributi alle forze americane, dall'Iraq all'Afghanistan. Il tutto sulla base di accuse - tanto inedite quanto contestate - di violazione dell'Espionage Act del 1917, vecchia legge mai applicata per vicende di pubblicazione mediatica di documenti. Secondo sua moglie Stella, in gioco "per Julian" c’è il rischio di fare la stessa fine di Alexei Navalny.

Cosa può succedere

L’Alta Corte di Londra deve pronunciarsi in secondo grado sul ricorso della difesa contro il "no" opposto in prima istanza all'ammissibilità di un estremo appello concepito per provare a fermare la macchina dell'estradizione. Con la contestazione della regolarità del via libera al trasferimento firmato due anni fa, a causa ancora in corso, da Priti Patel, allora ministra dell'Interno del governo conservatore britannico. Ma gli avvocati di Assange, Edward Fitzgerald e Mark Summers, sollevano in parallelo anche questioni di merito evocando "una persecuzione contro la legittima attività giornalistica" del loro assistito, il rifiuto di esaminare in precedenti gradi di giudizio nuovi "elementi di prova concreti" e le informazioni svelate negli ultimi anni sui piani affidati alla Cia o ad altre agenzie americane ai tempi dell'amministrazione di Donald Trump per un possibile rapimento extra giudiziale di Assange e, in caso estremo, per il suo assassinio. Se il "no" al ricorso fosse confermato, le possibilità di azione legale in seno alla giurisdizione del Regno Unito risulterebbero esaurite. Cosa che aprirebbe la strada all'estradizione dall'isola negli Usa entro un termine di 28 giorni salvo l'opzione - di dubbia efficacia, dati i precedenti - di un'istanza sospensiva d'urgenza alla Corte europea dei diritti umani da presentare entro 24 ore.