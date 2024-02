Piovono vermi in cabina, aereo della Delta costretto a invertire rotta

Vermi letteralmente caduti sulla testa dei passeggeri all’interno di un volo Delta diretto da Amsterdam a Detroit, nel Michigan. Non è la trama di un film ma quanto incredibilmente successo martedì, a causa di un passeggero che ha portato del pesce marcio sull'aereo , collocato in un bagaglio a mano riposto poi in una cappelliera. Questo, secondo quanto riferito dal “ Guardian ”, avrebbe causato la “pioggia” di invertebrati sui passeggeri del volo.

La testimonianza di un passeggero

Philip Schotte, originario dei Paesi Bassi e residente in Iowa, ha raccontato ai media di aver visto almeno una dozzina di vermi cadere su una donna, proprio durante il volo. “Ho provato realmente disgusto”, ha detto, rivelando come gli assistenti di volo abbiano rintracciato i vermi nella borsa di un passeggero situata nella capelliera, dove hanno trovato un pesce avvolto in un giornale. Dopo che l'uomo a cui apparteneva il bagaglio si è autodenunciato, Schotte ha detto che gli assistenti di volo l'hanno portato via e il pilota ha annunciato che il volo sarebbe tornato all'aeroporto di Schiphol ad Amsterdam. In una dichiarazione rilasciata a “Fox 2”, Delta si è poi scusata con i passeggeri: “Il viaggio è stato interrotto a causa di un bagaglio a mano imballato in modo improprio. L'aereo è tornato al gate e i passeggeri sono stati imbarcati sul primo volo disponibile. L’aereo è stato messo fuori servizio per essere pulito”, ha riferito la compagnia.