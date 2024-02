Usa, il segretario alla Difesa Lloyd Austin è di nuovo in ospedale

Il Segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin è di nuovo in ospedale. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Pentagono, Pat Ryder. "Oggi, verso le 14:20, il Segretario alla Difesa Lloyd J. Austin III è stato trasportato dalla sua scorta di sicurezza al Centro medico militare nazionale Walter Reed per essere visitato in seguito a sintomi che suggerivano un problema emergente alla vescica", si legge in una nota, in cui si sottoline che “il vice segretario alla Difesa e il presidente dello stato maggiore congiunto sono stati informati", così come "la Casa Bianca e il Congresso". Il ricovero segue lo scandalo delle scorse settimane, quando Austin era stato in ospedale per complicazioni legate a un'operazione alla prostata e non aveva avvertito la Casa Bianca per giorni. Austin era stato dimesso il 15 gennaio dopo due settimane di degenza ed è tornato a lavorare al Pentagono il 29 gennaio per la prima volta in un mese.