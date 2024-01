Capo del Pentagono Lloyd Austin operato per tumore alla prostata

Le polemiche sul caso

"Durante la sua permanenza in ospedale non ha mai perso coscienza e non è mai stato sottoposto a un'anestesia generale", spiega il Pentagono assicurando che Austin è "attivamente impegnato" nello svolgimento dei suoi compiti. Ma nell'illustrare lo stato di salute del capo del Pentagono, il Dipartimento della Difesa ammette che "avrebbe dovuto fare un lavoro migliore in termini di comunicazione" e si impegna "andando avanti a essere il più trasparente possibile". Le spiegazioni difficilmente placheranno le polemiche sulla sua assenza non comunicata e le richieste di dimissioni piovute da più parti. La Casa Bianca ha ribadito la sua totale fiducia in Austin, ma ha ordinato a tutti i dipartimenti un esame delle politiche in vigore per delegare l'autorità quando il ministro in carica non può svolgere i suoi compiti. Nel chiedere la revisione, il capo dello staff della Casa Bianca, Jeffrey Zients, ha anche ricordato a tutti di mantenere l'amministrazione informata nel caso in cui i ministri non siano in grado di svolgere le loro funzioni.