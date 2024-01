Usa, Austin si assume piena responsabilità segretezza ricovero

Mondo

Usa Weekly News, Joe Biden: “Nessuna giustificazione al terrorismo”

“Quello di Hamas è terrorismo e noi dobbiamo essere chiari: siamo a fianco di Israele e assicurarci che abbia il necessario”: così Joe Biden in questi giorni, a seguito di quanto accaduto in Medioriente. Il presidente americano ha ribadito che gli Stati Uniti sono vicini a Israele e non c’è nessuna giustificazione al terrorismo. E che “queste brutalità ricordano le peggiori pagine di storia” A cura di Valentina Clemente

No a giustificazione terrorismo – “Quello di Hamas è terrorismo e noi dobbiamo essere chiari: siamo a fianco di Israele e assicurarci che abbia il necessario”: così Joe Biden nelle scorse ore, che ha ribadito che “Questo per noi è il momento unirci: non c’è posto per l’odio in America. Rigettiamo il terrorismo”. Sull’attacco di Hamas ha aggiunto: “Hamas ha le mani insanguinate”

“Non sono solo terroristi” – “Hamas è il male puro, non sono solo terroristi”: Joe Biden si rivolge così a un incontro con i leader delle comunità ebraiche alla Casa Bianca. L’attacco contro Israele “non è stato solo odio è stata crudeltà”, ha sottolineato il presidente americano ricordando che la strage di oltre 1.000 israeliani è stata la peggiore per il popolo ebraico dall'Olocausto