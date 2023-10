Usa Weekly News, Joe Biden: “Nessuna giustificazione al terrorismo”

9/13 ©Ansa

Diritto a difendersi dal terrorismo – “Tutti gli americani dovrebbero essere inorriditi e indignati dagli sfacciati attacchi terroristici contro Israele e dal massacro di civili innocenti”. Così Barack Obama in una nota. “Siamo addolorati per coloro che sono morti, preghiamo per il ritorno sano e salvo di coloro che sono in ostaggio e siamo al fianco di Israele nella sua lotta contro Hamas. Sosteniamo il diritto di Israele a difendersi dal terrorismo e continuiamo a lottare per una pace giusta e duratura sia per gli israeliani che per i palestinesi”, ha aggiunto