Canonizzazione Mama Antula, il Papa: "Modello di audacia apostolica"

"Mama Antula una viandante dello Spirito"



"Paura, pregiudizio e falsa religiosità: ecco tre cause di una grande ingiustizia, tre'lebbre dell'anima che fanno soffrire un debole, scartandolo come un rifiuto". Così papa Francesco, commentando il brano evangelico del lebbroso, nell'omelia della messa con il rito di canonizzazione di Mama Antula. "Fratelli, sorelle, non pensiamo che siano solo cose del passato. Quante persone sofferenti incontriamo sui marciapiedi delle nostre città. E quante paure, pregiudizi e incoerenze, pure tra chi crede e si professa cristiano, contribuiscono a ferirle ulteriormente. Anche nel nostro tempo c'è tanta emarginazione, ci sono barriere da abbattere, lebbre da curare". Il Papa poi ha continuato: "Maria Antonia de San Giuseppe de Paz y Figueroa, detta Mama Antula, oggi è per noi un modello di fervore e audacia apostolica. È stata una viandante dello Spirito. Ha percorso migliaia di chilometri a piedi attraverso deserti e strade pericolose per portare Dio", ha sottolineato il Pontefice. "Quando i Gesuiti furono espulsi, lo Spirito accese in lei una fiamma missionaria basata sulla fiducia, sulla provvidenza e sulla perseveranza. Invocò l'intercessione di San Giuseppe e per non stancarlo troppo, pure quella di San Gaetano. Grazie a Mama Antula questo Santo intercessore della Divina Provvidenza si fece strada nelle case, nei quartieri, nei trasporti, nei negozi, nelle fabbriche". Anche durante l'Angelus il Santo Padre ha voluto ricordare Mama Antula: "Oggi è stata canonizzata Maria Antonia de la Paz y Figueroa, una santa argentina. Un applauso alla nuova santa!", ha detto Bergoglio rivolto ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro.