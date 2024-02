Papa all'Angelus: "Nelle guerre violati diritti umani fondamentali"

Nuovo appello di Papa Francesco per l'Ucraina e la Terra Santa in piazza San Pietro. “In questa Giornata mondiale del malato non possiamo tacere il fatto che ci sono tante persone oggi alle quali è negato il diritto alle cure, e dunque il diritto alla vita" ha detto il Santo Padre all'Angelus. "Penso a quanti vivono in povertà estrema, ma penso anche ai territori di guerra: lì sono violati ogni giorno i diritti umani fondamentali, è intollerabile!” ha aggiunto il Pontefice. "Preghiamo per la martoriata Ucraina, per la Palestina e Israele. Preghiamo per il Myanmar e per tutti i popoli martoriati dalla guerra".