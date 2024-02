Capodanno cinese, l'anno del Drago: significato, storia e curiosità

C'è grande attesa per il capodanno cinese, che sarà celebrato il 10 febbraio, con ben 16 giorni di festeggiamenti dalla vigilia (il 9 febbraio) fino al 24 febbraio. Fino al prossimo 28 gennaio 2025 questo sarà l'anno del Drago di Legno, quinto animale dello zodiaco cinese: l’ultimo anno del drago prima del 2024 è stato il 2012 e il prossimo si ripresenterà nel 2036, ma in quel caso avremo il Drago di Fuoco. Va infatti ricordato che i 12 segni vanno poi moltiplicati per cinque perché ogni 12 anni si alterna anche uno dei cinque elementi naturali cinesi: metallo, acqua, fuoco, legno, terra. (DANZA SOTT'ACQUA PER CELEBRARE L'ANNO DEL DRAGO - FESTIVAL DI LANTERNE A TAIWAN)