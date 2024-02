Giornata contro le Mutilazioni Genitali Femminili: 4 milioni a rischio

L'UNFPA lancia l'allarme. In Italia oltre 87mila donne escisse. Laura Gentile di Amref: “In Italia lavoriamo ispirandoci alle buone pratiche portate avanti nei Paesi africani”. In Campidoglio l’evento della Rete di prevenzione e Contrasto alle Mutilazioni Genitali Femminili di Roma

La mutilazione genitale femminile, o taglio, è riconosciuta a livello internazionale come una violazione dei diritti umani. Oltre 200 milioni di donne nel mondo hanno subito mutilazioni genitali, e secondo i dati UNFPA nel 2024, quasi 4,4 milioni di ragazze - equivalenti a più di 12mila al giorno - sono a rischio di subire mutilazioni genitali femminili. Il 6 Febbraio si è celebrata la Giornata Mondiale della Tolleranza Zero contro le Mutilazioni Genitali Femminili, istituita dalle Nazioni Unite con l'obiettivo di sensibilizzare e intensificare gli sforzi per l'eliminazione di questa pratica.

La diffusione della pratica nel mondo

L'Africa è il continente in cui il fenomeno è più diffuso, con 91,5 milioni di ragazze di età superiore a 9 anni vittime di queste pratiche. Sebbene costituiscano un grave rischio per la salute ed il benessere delle donne e delle bambine, in molte comunità rappresentano un’usanza radicata nelle norme sociali tradizionali. "È una pratica antica che si è tramandata di generazione in generazione” racconta Awa Diallo ex tagliatrice. Nella comunità di Awa, nel sud del Senegal, oltre il 40% delle ragazze è sottoposta a MGF praticata come segno di identità culturale. Awa ora è un’attivista contro le mutilazioni e fa parte del African Led Programme di cui Amref è promotore. Oltre al Senegal, Amref è impegnata nella lotta alle MGF in Tanzania, Etiopia, Uganda, Malawi, ed in Kenya,dove, nella sola contea di Kajiado, dal 2009 ad oggi, l’azione di Amref ha permesso di diminuire del 24% le MGF, e sono oltre 20.000 le ragazze direttamente e indirettamente protette da questa pratica.

L'impegno di Amref

Per promuovere l'abbandono di questa pratica, sono necessari sforzi coordinati e sistematici, che devono coinvolgere intere comunità e favorire il dialogo sociale, affrontando le esigenze di salute sessuale e riproduttiva delle donne e delle ragazze che ne subiscono le conseguenze. Amref promuove un approccio basato su azioni di prevenzione e contrasto che integrino il contesto giuridico, i sistemi comunitari, l’educazione, i sistemi sanitari e la ricerca. I progetti di Amref prevedono azioni di empowerment, sensibilizzazione e mobilitazione delle comunità. In alcune regioni la mutilazione identifica il momento in cui una ragazza è pronta per il matrimonio, per questo uno degli obiettivi di Amref è fornire gli strumenti affinché le comunità scelgano di intraprendere Riti di Passaggio Alternativi (ARP), senza alcuna forma di “taglio”.