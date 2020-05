Africa Day Live, gli artisti sul palco virtuale per Amref

Musica, recitazione, arte: è l’Africa Day. Un inno alla libertà, per quella libertà fatta del diritto a un futuro, alla salute, che in questo periodo di emergenza sanitaria assume ancora più valore: in occasione della giornata mondiale dell’Africa, dalle 18:30 si accendono i riflettori sul palco virtuale dedicato al grande continente: Fiorella Mannoia, Giobbe Covatta, Pif, Caterina Murino, Saba Anglana, Salvatore Marino, Sonny Olumati, Miriam Ayaba, Mama Marjas e Giovanni Soldini, insieme per AMREF. Attesi anche i contributi video di Simone Cristicchi e Piotta. Canzoni, monologhi, ironia e molto altro, sui canali Facebook e YouTube di Amref Health Africa Italia.

Giobbe Covatta sarà ospite a Sky Tg24 alle 16:45 per raccontarci l'iniziativa.



Queste le parole di Guglielmo Micucci Direttore di Amref Health Africa :

"Quando penso all'arte legata all'Africa mi viene in mente la musica di Miriam Makeba e la sua vita dedicata alle battaglie di libertà per il Sudafrica. Ma non solo. Mi viene in mente che "Mama Africa" - così come la chiamava il mondo - è morta in Italia, dove era tornata per un concerto a favore di Roberto Saviano e la lotta per la legalità. Anche nella sua morte, la musica e la lotta per la libertà, si sono unite, su un territorio italiano che vedeva e vede la presenza di molti lavoratori africani, a Castel Volturno. Il nostro pensiero in questa giornata non va infatti solo a quell'Africa, in cui noi lavoriamo dal 1957, ma anche all'Africa in Italia. La diaspora, le seconde generazioni e tutti coloro che hanno nel cuore un po' di questo immenso continente, cui ci lega il Mediterraneo e un futuro insieme. Perché, come diciamo da sempre, la salute dell'Africa è la salute del Mondo intero. Oggi come non mai il Covid19 ci mostra, con drammatica forza, questa stretta connessione. Partendo dalla storia e dal grido di libertà di Miriam Makeba, ringrazio tutti gli artisti e amici di Amref che hanno aderito a questo evento. Perché anche loro, ognuno con la sua arte e professione, sentono forte quel richiamo di libertà, di giustizia, ma - sono sicuro - anche di ricchezza, speranza e fiducia che viene dall’Africa. Un richiamo che vuole l'Africa protagonista e rispettata nel Mondo".