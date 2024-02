Giulia Cecchettin, Università Padova le conferisce laurea alla memoria

Giulia Cecchettin , la 22enne di Vigonovo uccisa a coltellate l'11 novembre scorso dall'ex fidanzato, ha ottenuto oggi dall'Università di Padova la laurea alla memoria in ingegneria biomedica . Quando avvenne l'omicidio, la giovane aveva già completato la tesi, ed era prossima alla discussione di laurea. Alla cerimonia, che si è tenuta nell'aula magna del Bo, hanno preso parte i familiari della ragazza - il padre Gino, la sorella Elena e il fratello Davide.- insieme al ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, la rettrice Daniela Mapelli, il direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione Gaudenzio Meneghesso e la relatrice della tesi di laurea di Giulia, Silvia Todros. Dal podio hanno voluto ricordare la figura di Giulia la sorella Elena e la sua più cara amica, Giulia Zecchin ( I FEMMINICIDI CHE HANNO SEGNATO IL 2023 ). All'arrivo la nonna, Carla Gatto, ha detto poche parole ai giornalisti: "È un'emozione grandissima, io qua non c'ero mai stata, e allo stesso tempo mi emoziona che non ci sia più la mia bambina e non sia qui a godersi questa cerimonia. Faccio fatica a pensarlo".

Premi a percorsi di studio e tesi laurea in memoria Cecchettin

Il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova, per ricordare la studentessa Giulia Cecchettin, istituisce 10 premi di laurea da 1.000 euro ciascuno riservati alle studentesse che conseguono il titolo di laurea nei dei corsi di laurea triennale del DEI negli anni accademici (AA23/24 e AA24/25). "Il ricordo di Giulia è un pensiero presente in tutto il personale del DEI e per questo abbiamo deciso di dare un supporto alle studentesse che hanno frequentato i corsi di laurea del dipartimento di cui Giulia faceva parte" dice il Direttore del DEI Gaudenzio Meneghesso. L'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto (OPPV) dona all'Università di Padova 6.000,00 euro al fine di istituire tre premi di laurea magistrale in ambito psicologico del valore di 2.000,00 euro ciascuno, sul tema della prevenzione della violenza di genere, in memoria della 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. "La decisione di istituire dei Premi di Laurea per le migliori lauree magistrali di ambito psicologico sulla prevenzione della violenza di genere si inserisce in questa serie di azioni, con la convinzione che la parità e il contrasto alla violenza si costruiscono con atti concreti, valorizzazione della ricerca applicata e interventi organici sul territorio" dice Luca Pezzullo, legale rappresentante dell'Oppv. Riviera Donna Aps — associazione impegnata da anni nel sostegno e tutela delle donne — per ricordare Giulia Cecchettin e in accordo con la famiglia e il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova, istituisce 2 premi di laurea da 1.500 euro ciascuno riservati alle studentesse che conseguono il titolo di laurea nei corsi di laurea triennale del DEI nei prossimi due anni accademici (A.A. 23/24 e A.A. 24/25). I due premi di Laurea sono il frutto della raccolta fondi che ha coinvolto tutte le associate e che andranno a sostenere due studentesse nel proseguimento dello studio Stem in memoria di Giulia Cecchettin.