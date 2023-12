Gino Cecchettin: "Tutti dobbiamo fare qualcosa contro violenza donne"

"Adesso mi trovo senza una moglie, senza una figlia e con una possibilità, quella di gridare che dobbiamo fare tutti qualcosa". Parla così Gino Cecchettin, il padre di Giulia, la 22enne uccisa a coltellate dall'ex fidanzato Filippo Turetta, intervistato da Fabio Fazio a 'Che Tempo che fa'. La violenza sulle donne "è un problema molto serio" che va risolto, spiega.

"Ho concentrato la mia forza su Giulia e ho azzerato odio e rabbia"

“Ho avuto - racconta Gino Cecchettin a proposito del terribile lutto che lo ha colpito - un processo di cambiamento. Ho iniziato a piangere per Giulia già da domenica perché un padre certe le cose le sente, e ti viene quasi normale provare rabbia e odio. Io ho detto 'voglio essere come Giulia', ho concentrato tutto il mio cuore e la mia forza su di lei, sono riuscito ad azzerare l'odio e la rabbia". "Io voglio amare, non voglio odiare, comunque l'odio ti porta via l'energia", sottolinea il padre di Giulia Cecchettin. Mi impegnerò ancora in questa battaglia. Ora devo riprendere un po' di forza. Fondare una fondazione è qualcosa che sta nei nostri piani".